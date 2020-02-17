الرئيس تبون يعين السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية

الجزائر - عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الإثنين, السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية, ليكون "همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني", حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الإثنين 17 فيفري 2020, السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية".

وكان السيد كريم يونس قد تقلد عدة مسؤوليات في الدولة لفترة زمنية طويلة منها وزير ورئيس المجلس الشعبي الوطني, وآخرها منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.

وأوضح نفس المصدر أن وسيط الجمهورية "يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية, وهو هيئة طعن غير قضائية, تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وبهذه الصفة, تعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الإدارة".

كما يساهم وسيط الجمهورية -- يضيف البيان-- في "تحسين سير المؤسسات والإدارات العمومية في علاقاتها مع المواطنين من خلال اقتراحات يرفعها في تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية".