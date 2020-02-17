Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يعين السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 15:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الإثنين, السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية, ليكون "همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني", حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الإثنين 17 فيفري 2020, السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية".

وكان السيد كريم يونس قد تقلد عدة مسؤوليات في الدولة لفترة زمنية طويلة منها وزير ورئيس المجلس الشعبي الوطني, وآخرها منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.

وأوضح نفس المصدر أن وسيط الجمهورية "يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية, وهو هيئة طعن غير قضائية, تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وبهذه الصفة, تعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الإدارة".

كما يساهم وسيط الجمهورية -- يضيف البيان-- في "تحسين سير المؤسسات والإدارات العمومية في علاقاتها مع المواطنين من خلال اقتراحات يرفعها في تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يعين السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 15:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.17

بطاقية وطنية للمنتج الوطني بغضون ستة أشهر

20.02.17

الفصل في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بعد استشارة المتعاملين الاقتصاديين…

20.02.17

تنظيم الورشة التكوينية الثانية للصحافيين حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون

20.02.17

فيروس كورونا: اجراء مراقبة "صارمة" على مستوى مطارات الجزائر

20.02.17

الرئيس تبون يعين السيد كريم يونس وسيطا للجمهورية

20.02.17

اجتماع الحكومة بالولاة: اعتماد مقاربة تشاركية في التخطيط الاقتصادي

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.11

ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة "القرار بيدك"

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة