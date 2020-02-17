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كريم يونس وسيط للجمهورية للسهر على احترام حقوق المواطنين والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
كريم يونس وسيط للجمهورية للسهر على احترام حقوق المواطنين والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة

الجزائر- أكد السيد كريم يونس, الذي تم تعيينه يوم الاثنين وسيطا للجمهورية أنه من مهام هذه الهيئة "السهر على احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية" وتحسين الخدمة العمومية وبالتالي المساهمة في "بناء جزائر جديدة تكون أكثر عدلا وانصافا".

وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, قال السيد يونس في تصريح للصحافة أن رئيس الجمهورية "تفضل بتكليفي بمهمة حساسة ودقيقة حيث عينني وسيطا للجمهورية وأنا واعي بوزن وبعد هذه المهمة في المساهمة في بناء جزائر جديدة تكون أكثر عدلا و انصافا و استجابة لتطلعات كل المواطنين".

واعتبر السيد يونس أن انشاء مؤسسة وسيط الجمهورية "كآلية جديدة لضبط وتنظيم الدولة تفرض نفسها بسبب الدور الذي يمكن لها أن تقوم به كوظيفة الوساطة والتحكم لدى المواطنين ومحيطهم" وهذا بالنظر الى الدور المنوط بها وهو "السهر على احترام الحقوق والحريات من طرف الادارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمنشئات" وبالتالي تحسين الخدمة العمومية.

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وأكد وسيط الجمهورية بهذا الخصوص أن كل "مواطن يحس أن حقا من حقوقه قد انتهك بإمكانه اللجوء الى وسيط الجمهورية والسهر على توجيهه نحو السلطات المختصة".

كما لكل شخص الحق في أن "يعلن عن طارئ معين في حدود ما ينص عليه القانون ويمكن لوسيط الجمهورية أن يجمع كل المعلومات التي يراها ضرورية في أي قضية تعرض عليه مهما كانت طبيعتها الا ما تعلق بقضايا أمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية", يضيف السيد يونس.

والتزم السيد يونس بالقيام بهذه المهمة بكل "ضمير ووعي" وأن يكون في مستوى الخدمة كوسيط للجمهورية.

  

السيرة الذاتية لكريم يونس

يعد كريم يونس,  الذي عينه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الاثنين, وسيطا للجمهورية, رجلا سياسيا تقلد عدة مناصب هامة كان اخرها منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.

من مواليد الفاتح يناير 1948 بولاية بجاية, شغل كريم يونس أيضا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من 2002الى 2004 , كما كان كاتب دولة ثم وزير التكوين المهني من 1997 الى 2002.

وللسيد كريم يونس, الحائز على شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية من جامعة الجزائر سنة 1978 , عدة مؤلفات سيما حول تاريخ الجزائر المعاصر.

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 16:00
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كريم يونس وسيط للجمهورية للسهر على احترام حقوق المواطنين والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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