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الجزائر ستساهم "بفعالية" في حل الأزمة الليبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرات
الجزائر ستساهم &quot;بفعالية&quot; في حل الأزمة الليبية

الجزائر- أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة, السيد صالح قوجيل, يوم الاثنين بالعاصمة أن الجزائر ستساهم ب"فعالية" لا يجاد حل للأزمة الليبية يكون لفائدة الشعب الليبي فقط.

و قال السيد قوجيل, في كلمة له بمناسبة افتتاح يوم برلماني حول موضوع" اتحاد المغرب العربي، واقع و تحديات", نظم بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال31 لمعاهدة إنشاء الاتحاد, أن "الجزائر أخذت المسؤولية على عاتقها و قالت كلمتها بخصوص الأزمة الليبية لإيجاد حل ينصب لفائدة الشعب الليبي فقط".

و أضاف في هذا السياق : "رغم التغييرات التي تعرفها الجزائر حاليا إلا أن هناك شيئا واحدا لن يتغير أبدا ألا و هو استقلالية القرار السياسي للجزائر".

و ثمن المسؤول العلاقات "الطيبة" التي تجمع البلدين الشقيقين, مذكرا بأن ليبيا تعد من البلدان الشقيقة التي وقفت وقفة "مخلصة و ثابتة" مع الجزائر منذ بداية الثورة المجيدة و الى غاية الاستقلال.

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من جهته, قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ان" الجزائر تسعى للمساهمة في حل النزاع الليبي بما يحفظ  لليبيا سيادتها و وحدة شعبها و رقعتها لجيوسياسية" مع "رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية".

و أضاف ان "مواقف الجزائر حول ليبيا تقوم على أرضية صلبة نابعة عن إرث دبلوماسية التحرير الوطني و الشرعية الدولية و حسن الجوار و الإخاء بين الشعبين الشقيقين" .

و قال بهذا الصدد أن هذا الموقف "جعل طرفي النزاع في ليبيا و المجتمع الدولي يقتنعون و يساندون المقاربة الجزائرية للحل و كذا دعوتها لعقد مؤتمر حول بناء السلم و المصالحة الوطنية في ليبيا".

و بخصوص المغرب العربي, ابرز أن هذه الكتلة تواجه اليوم عديد التهديدات الوافدة من إرهاب و جريمة منظمة و هشاشة الجوار الجيوسياسي بمنطقة الساحل, مضيفا أن "تنامي التدخلات الأجنبية في ليبيا لا يسهل بناء توافقات عملية بين الليبيين للخروج من حالة الانسداد إلى وضعية البناء الوطني الواعد و الجامع لكل الأشقاء الليبيين".

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 16:39
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الجزائر ستساهم "بفعالية" في حل الأزمة الليبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرة   شارك

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