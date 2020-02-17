الرئيس تبون يعرب عن ارتياحه لسلامة المرحلين من ووهان الصينية من وباء كورونا

الجزائر- أعرب رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, عن ارتياحه لسلامة المرحلين من مقاطعة ووهان الصينية من فيروس كورونا بعد خضوعهم للحجر الصحي 14 يوما, مدة احتضان الفيروس.

وكتب السيد تبون في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: "لقد تلقيت بارتياح خبر خروج ابنائي سالمين من اي وباء بعد فترة الحجر الصحي واتمنى لكم موفور الصحة والنجاح في دراستكم واشاطر اهلكم وذويكم فرحة السلامة, مسديا جزيل الشكر للطاقم الذي اجلاكم وكل من تكفل بكم".

وقد تم مساء الأحد السماح للرعايا الجزائريين والليبيين والموريتانيين الذين تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية بسبب وباء فيروس كورونا الجديد بمغادرة فندق الرايس بالجزائر العاصمة.

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و قد تم ارسال طائرة خاصة تابعة لشركة للخطوط الجوية الجزائرية, يوم 2 فبراير الأخير ,بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية, بغرض ترحيل الجزائريين المقيمين بالمدينة الصينية ووهان.

وسمحت هذه الرحلة الجوية الخاصة بإجلاء 31 جزائريا و 17 رعية من تونس و ليبيا و موريتانيا.

و تم تحويل,يوم 3 فبراير الفارط, 31 جزائريا و 3 ليبيين و4 موريتانيين الذين تم ترحيلهم من الصين و كذا أفراد طاقم الطائرة و الطاقم الطبي , فور نزولهم من الطائرة, نحو فندق بالعاصمة حيث تم وضعهم في الحجر الصحي , طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.

لقد تلقيت بارتياح خبر خروج أبنائي سالمين من أي وباء بعد فترة الحجر الصحي.أتمنى لكم موفور الصحة و النجاح في دراستكم وأشاطر أهلكم وذويكم فرحة السلامة، مسديا جزيل الشكر للطاقم الذي أجلاكم وكل من تكفل بكم.