توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بباتنة

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، امس الأحد بباتنة، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه :" في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري 2020، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة /ن.ع.5".

و في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الاتجار بالمخدرات بالجزائر، أضاف ذات المصدر أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببني ونيف بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة ضبطت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (540) كيلوغرام، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) تاجر (01) مخدرات وحجزت (280) كيلوغراما من نفس المادة كانت مخبأة داخل مركبة سياحية.

و في نفس السياق، ضبط حرس السواحل بالشلف بالناحية العسكرية الاولى، (30) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم (700) قرص مهلوس.

واوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) من جهة اخرى، تسعة عشر (19) شخصا وضبطت أربع (04) مولدات كهربائية وخمس (05) مطارق ضغط وفي الوقت الذي أحبط فيه حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (112) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران مستغانم والشلف وعنابة. كما تم توقيف (36) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست وتلمسان.