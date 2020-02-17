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مراجعة الدستور ستكرس "بناء دولة جديدة تجمع كل الأطياف السياسية"

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 09:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مراجعة الدستور ستكرس "بناء دولة جديدة تجمع كل الاطياف السياسية بمختلف مشاربها".

وأوضح السيد قوجيل عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة دعم مخطط عمل الحكومة، أنه "بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة دعم مخطط عمل الحكومة، سيتم المرور إلى دستور جديد قريبا سيعرض على البرلمان ويزكى عبر استفتاء شعبي".

وأبرز رئيس مجلس الأمة بالنسابة أن "ملامح الدستور الجديد بدأت تظهر لبناء دولة جزائرية جديدة تكون للجميع بمؤسساتها، بحيث يجد كل واحد، مهما كانت منابعه واتجاهاته، مكانه في هذه الدولة التي تعد دار الجميع".

واعتبر في ذات السياق أن نظام الحكم يكون "نابعا ومكرسا لرغبة الشعب"، مشيرا إلى إمكانية "تغيير نمط الحكم من محطة الى أخرى"، غير أن الدولة --كما قال-- "لا تزول بزوال الحكام".

وحسب السيد قوجيل، فإن "حل الأزمات يتطلب العودة إلى التاريخ، لاسيما المرحلة التي سبقت اندلاع الثورة التحريرية المجيدة"، داعيا بالمناسبة إلى "الاستفادة من التجارب التي عاشتها الجزائر ودول الجوار".

من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة بدور الجيش الوطني الشعبي في "دعم الحراك الشعبي والحفاظ على استقرار الوطن"، مؤكدا أن "الجزائر، بانتخابها رئيسا للجمهورية، استعادت مكانتها في  المحافل الدولية".

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مراجعة الدستور ستكرس "بناء دولة جديدة تجمع كل الأطياف السياسية"
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 09:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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