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لقاء حكومة-ولاة : عرض شريط مصور يعكس معاناة المواطنين بالعديد من مناطق الوطن

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 09:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
لقاء حكومة-ولاة : عرض شريط مصور يعكس معاناة المواطنين بالعديد من مناطق الوطن

الجزائر - تم يوم الأحد، خلال لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، عرض شريط مصور يبرز المعاناة اليومية للمواطن بالعديد من مناطق الوطن.

وقد أبرز هذا الشريط لمدة 30 دقيقة معاناة سكان عدد من القرى، لاسيما في مجال التزود بالماء الشروب والكهرباء والغاز، ومعاناة التلاميذ الذين يجدون أنفسهم مجبرين على قطع عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام للوصول الى مقاعد الدراسة.      وفي تعقيبه على هذا الشريط، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن، والتي اطلق عليها اسم "مناطق الظل"، "مرفوض تماما، لأننا نملك الإمكانيات لمواجهته".

 ودعا بالمناسبة المسؤولين المحليين إلى "التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل"، مشددا في نفس السياق على أهمية "التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن".

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وشدد الرئيس تبون على ضرورة "تجند الجميع لتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف".

وفي ذات السياق، دعا رئيس الجمهورية الى "الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة"، حاثا المسؤولين المحليين على العمل من أجل "التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة".

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 10:43
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لقاء حكومة-ولاة : عرض شريط مصور يعكس معاناة المواطنين بالعديد من مناطق الوطن
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 09:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

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