بوقادوم يؤكد موقف الجزائر الذي يعطي الاولوية لحل سياسي للازمة الليبية

الجزائر- جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم يوم الاحد بميونيخ (المانيا) التأكيد على موقف الجزائر حول تسوية الازمة الليبية "مشددا على حل لا ينبغي ان يكون الا سياسيا"، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و ابرز السيد بوقادوم في مداخلته خلال الاجتماع الاول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا "قدرة الاخوة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون اي تدخل خارجي".

كما وجه الوزير "نداء من اجل دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية الى السماح للشعب الليبي بالخروج من هذه الازمة التي تضرب بقوة هذا البلد الجار و لتي تتعدى اثارها حدوده". و جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية كذلك التأكيد على "استعداد الجزائر الكامل لمرافقة الاخوة الليبيين في مسار الحوار و التسوية السياسية مع الابقاء على نفس المسافة مع جميع الاطراف و بنفس مستوى الصراحة و الثقة".

و خلص المصدر في الاخير الى التأكيد بان "السيد بوقادوم قد اغتنم الفرصة للتنويه بمجهودات المانيا و النتائج التي توصلت اليها سيما عبر ندوة برلين حول ليبيا".