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أعضاء مجلس الأمة يصادقون على لائحة تأييد مخطط عمل الحكومة

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
أعضاء مجلس الأمة يصادقون على لائحة تأييد مخطط عمل الحكومة

الجزائر- صادق أعضاء مجلس الأمة, بعد ظهر اليوم الاحد, بالأغلبية, على لائحة تأييد مخطط عمل الحكومة, وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.

وقد جرت المصادقة عقب رد الوزير الاول, عبد العزيز جراد, على الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الامة خلال جلسة المناقشة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل.

وتضمن هذا المخطط الذي تمت المصادقة عليه, الخميس الماضي, من طرف أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني, خمسة فصول, تناولت اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية. ويرتكز هذا النمط على "إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات, أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها".

كما تناول الممارسة الكاملة للحقوق والحريات والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إضافة إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل.

وإلى جانب ذلك, خصص الفصل الثالث من مخطط عمل الحكومة للتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية, بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية", وتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".

 

آخر تعديل على الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 20:27
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أعضاء مجلس الأمة يصادقون على لائحة تأييد مخطط عمل الحكومة
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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أعضاء مجلس الأمة يصادقون على لائحة تأييد مخطط عمل الحكومة

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