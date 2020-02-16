سيدي بلعباس: إبراز دور الأسرة الجامعية في مشروع تعديل الدستور

سيدي بلعباس ـ أبرز المشاركون في ندوة جهوية حول "رؤية الجامعة بخصوص مشروع تعديل الدستور" المنتظمة ابتداء من يوم الأحد بجامعة جيلالي اليابس لسيدي بلعباس دور الأسرة الجامعية في مشروع تعديل الدستور الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال هذا اللقاء الذي بادرت إليه المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة, أجمع المتدخلون من أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وممثلين عن ذات المنظمة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أهمية الدور الذي تؤديه الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة للمساهمة بشكل فعال في مشروع تعديل الدستور من خلال صياغة مقترحات من شأنها إثراء هذا المشروع الهام بما يعود بالفائدة على البلاد.

وأكد رئيس المكتب الوطني للمنظمة الطلابية الجزائرية الحرة, فاتح سريبلي, على "ضرورة إعطاء الأسرة الجامعية لرؤيتها حول مشروع تعديل الدستور ومناقشة وتحيين هذه الرؤية ومن خلال عقد ندوات جهوية عبر مختلف جامعات الوطن من أجل رفع مسودة إلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور."

وذكر أن "رؤية المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة ترتكز على عدة محاور من بينها استحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين المهني الذي يجمع بين الوزارات المعنية الثلاثة, إلى جانب الدعوة إلى تحيين البرامج البيداغوجية ومعالجة المشاكل التي تعيشها الجامعة الجزائرية".

ومن جهته أشار المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي بجامعة جيلالي اليابس, طيبي براهميمي, أن هذا اللقاء يمثل فرصة هامة أمام المشاركين من أجل الإسهام في إثراء النقاش حول دور الجامعة في بناء الجزائر الجديدة, مشيرا إلى أن الجامعة تعد خزان من الاطارات يمكنها الإسهام في تحقيق النهضة والوثبة الاقتصادية المنشودة.

للإشارة تتواصل فعاليات هذا الملتقى الجهوي المنظم بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس على مدار يومين وذلك بمشاركة خصوصا مختصين في القانون العام والقانون الدستوري وطلبة من مختلف جامعات الجهة الغربية للبلاد.