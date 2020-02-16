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المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بصدد إعداد مقترحات لمشروع مراجعة قانون المجاهد والشهيد

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 16:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بصدد إعداد مقترحات لمشروع مراجعة قانون المجاهد والشهيد

سكيكدة - تقوم حاليا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بتحضير مسودات اقتراح لمشروع مراجعة قانون المجاهد والشهيد, حسبما صرح به يوم الأحد بسكيكدة الأمين العام لذات المنظمة الطيب الهواري.

وأكد الطيب الهواري على هامش ندوة جهوية حول اليوم الوطني للشهيد (18 فبراير من كل سنة) بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة أن هذه المسودات التي يتم تحضيرها من طرف المنظمة جاءت بطلب من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق لدراسة مشروع مراجعة هذا القانون.

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 وأضاف أنه سيتم في هذا السياق دراسة المواد التي تحمي أسرة الشهيد وكذا قضايا الاستشفاء والاستثمار فضلا عن قضية اللجان الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق والتي تم تجميدها دون وجه حق على حد قوله.

من جهتهم قدم أساتذة من جامعتي سكيكدة وقالمة خلال هذا اللقاء مداخلات تناولت الثورة التحريرية والذاكرة الوطنية.

آخر تعديل على الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 16:55
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المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بصدد إعداد مقترحات لمشروع مراجعة قانون المجاهد والشهيد
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 16:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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