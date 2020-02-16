Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يشدد على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب"صرامة"

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الاحد بالجزائر العاصمة على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب"صرامة".

وقال الرئيس تبون في كلمة لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بانه "لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة" معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب"الرشوة الصغيرة". وأشار بالمقابل الى أنه "لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة".

وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من "حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق (...) التي يريدها، دون مقابل"، لافتا الى وجود ممارسات "غير مقبولة" تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره "أخطر من الرشوة الكبيرة" .

وأردف قائلا في هذا الشأن بأن "استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته"، داعيا المعنيين الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي "يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت".

وبعد أن استدل السيد تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و 800 شهادة اقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج ، أكد بأن هذا الموضوع "حساس و يمس المواطن مباشرة" داعيا الى محاربة الظاهرة "مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يشدد على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب"صرامة"
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.16

الرئيس تبون يشدد على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب"صرامة"

20.02.16

إنسحاب النهضة من التشكيلة الحكومية بتونس: ترقب للخيارات الدستورية قبل انقضاء المهلة…

20.02.16

الرئيس تبون: على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة

20.02.16

الرئيس تبون يؤكد أن الحراك يمثل إرادة شعب "هب لانتخابات شفافة و نزيهة" 

20.02.16

الرئيس تبون يأمر المسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية

20.02.16

الرئيس تبون يؤكد أن الحراك الشعبي المبارك يمثل "إرادة الشعب التي لا تقهر"

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.12

مهنيون يدعون وزارة الثقافة لاسترجاع قاعات السينما

20.02.12

المهرجان الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية بباتنة: مسرحية "يمان دزاير" تتوج بأحسن عرض…

20.02.12

10 أفلام وطنية ثورية ضمن الطبعة الأولى لأيام خنشلة السينمائية

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف