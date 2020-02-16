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الرئيس تبون: على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 11:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الاحد بالجزائر العاصمة تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن و"كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة".

وخلال افتتاحه لأشغال اجتماع الحكومة بالولاة، قال رئيس الجمهورية : "في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة".

وطالب في هذا الاطار الولاة والمسؤولين "الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" و الالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه" وهذا لن يتأتى الا عبر الاعتماد على الاطارات الكفؤة بغض النظر عن مشاربها.

كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية.

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الرئيس تبون: على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 11:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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