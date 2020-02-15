الرئيس تبون يجري حركة في سلك الامناء العامين للولايات

و تم تعيين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين في الولايات التالية:
1- نحيلة لعرج، أمينا عاما لولاية أدرار،
2- مصطفى بوصوار، أمينا عاما لولاية الأغواط،
3- حورية عقون، أمينا عاما لولاية أم البواقي،
4- عبد العزيز بهناس، أمينا عاما لولاية باتنة،
5- جمال عبد المومن بن حدو، أمينا عاما لولاية بجاية،
6- ابراهيم نواصر، أمينا عاما لولاية بسكرة،
7- مصطفى دحو، امينا عاما لولاية البويرة،
8- توفيق لعيوار، أمينا عاما لولاية تمنراست،
9- جمال منية، أمينا عاما لولاية تلمسان،
10- محمد البركة دحاج، أمينا عاما لولاية تيارت،
11- مصطفى قريش، أمينا عاما لولاية تيزي وزو،
12- محمد دحماني، أمينا عاما لولاية الجزائر،
13- بوجمعة صليع، أمينا عاما لولاية الجلفة،
14- عابد بلمهل، أمينا عاما لولاية سطيف،
15- محمد قورة، أمينا عاما لولاية سعيدة،
16- مولود كانم، أمينا عاما لولاية سكيكدة،
17- سليم حريزي، أمينا عاما لولاية عنابة،
18- نضال محمود براشد، أمينا عاما ولاية مستغانم،
19- لعرج بن عدان، أمينا عاما لولاية ورقلة،
20- بوبكر شايب، أمينا عاما لولاية وهران،
21- سليمة بوخدمي، أمينا عاما لولاية البيض،
22- عبد القادر بن جيمة، أمينا عاما لولاية برج بوعريريج،
23- محمد بودراع، أمينا عاما لولاية بومرداس،
24- نور السادات بوزيد، أمينا عاما لولاية تندوف،
25- عبد القادر مولاي، أمينا عاما لولاية تيسمسيلت،
26- عبد العزيز جوادي، أمينا عاما لولاية الوادي،
27- مجيد عمور، أمينا عاما لولاية سوق أهراس،
28- محمد دلال، أمينا عاما ولاية تيبازة،
29- أحمد بلحداد، أمينا عاما لولاية عين الدفلى،
30- بن أعمر سونة، أمينا عاما لولاية النعامة،
31- حسان لباد، أمينا عاما لولاية غرداية،
من جهة أخرى تم انهاء مهام كل من السادة:
1- عبد النور نوري، بصفته أمينا عاما لولاية أم البواقي،
2- سليمان دابو، بصفته أمينا عاما لولاية بجاية،
3- رشيد بن خزناجي، بصفته أمينا عاما لولاية تمنراست،
4- بدر الدين أوراو، بصفته أمينا لولاية تيارت،
5- محمد عبدو زاوي، بصفته أمينا عاما لولاية سعيدة،
6- العمري بوحيط، بصفته امينا عاما لولاية مستغانم،
7- مداح سي علي، بصفته أمينا عاما لولاية وهران،
8- إبراهيم إيدير، بصفته أمينا عاما لولاية برج بوعريريج،
9- عصام شرفة، بصفته أمينا عاما لولاية بومرداس،
10- عبد الكريم مغربي، بصفته امينا عاما لولاية تسمسيلت.