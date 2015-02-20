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مصيطفى: الجزائر ستتحصن بنظام لـ "اليقظة التشريعية" في آفاق 2035

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
مصيطفى: الجزائر ستتحصن بنظام لـ &quot;اليقظة التشريعية&quot; في آفاق 2035

الجزائر - أكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، يوم السبت بالعاصمة أن الجزائر ستتحصن في أفاق 2035 بنظام لـ "اليقظة التشريعية" مع العمل على ضمان استقرار القوانين على المدى المتوسط و البعيد.

و قال السيد مصيطفى في تصريح للصحافة على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء مجلس الأمة انه و بحلول سنة 2035 ستتحصن الجزائر بيقظة تشريعية، موضحا ان التجديد الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي يتطلب توفير إطار قانوني برؤية بعيدة بمساهمة جميع القطاعات الوزارية المنخرطة في مخطط عمل الحكومة.

و قال بخصوص انخراط المواطن في مجال الرقمنة انها "وجه من وجوه الشفافية" مضيفا ان تخصيص قطاع وزاري بكامله في مجال الاحصائيات سيعطي شفافية اكثر للمعلومة الاقتصادية و يسهم في توجيه القطاعات و استشراف المخاطر بشكل قبلي .

آخر تعديل على السبت, 15 شباط/فبراير 2020 17:17
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مصيطفى: الجزائر ستتحصن بنظام لـ "اليقظة التشريعية" في آفاق 2035
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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