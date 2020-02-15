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تواتي: الدعوة إلى دمج الشباب في جهود التنمية

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 16:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات

أدرار - دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم السبت بأدرار إلى دمج فئة الشباب في جهود التنمية.

ولدى إشرافه على افتتاح أشغال ندوة لمناضلي تشكيلته السياسية لولايات الجنوب الغربي للوطن، دعا السيد تواتي '' إلى دمج فئة الشباب في جهود التنمية من خلال توفير فرص الاستثمار لهم ومرافقتهم لإنجاح مشاريعهم بما يضمن مواكبة الجزائر للاقتصاد العالمي."

ومن جهة أخرى، حث ذات المسؤول الحزبي، خلال هذا اللقاء الذي نظم بديوان مؤسسات الشباب، على ضرورة "إعادة النظر في الآليات المتعلقة بتنظيم الانتخابات من أجل تعزيز الحريات والديمقراطية."

وبالمناسبة ثمن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ''ما حققته الجزائر الجديدة بعد الحراك الشعبي''، مطالبا أيضا ''ببذل المزيد من الجهود لتلبية تطلعات الشعب الجزائري."

وفي الشأن الحزبي ذكر السيد تواتي ''أنه حان الوقت لإعادة هيكلة الحزب قصد تمكينه من استرجاع مكانته الفعالة في الساحة السياسية الوطنية.''

وذكر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في ختام تدخله بالتحديات التي تواجهها الجزائر و التي تصنعها، كما أضاف، الأوضاع الإقليمية التي تعيشها بعض بلدان الجوار، مشددا في هذا الصدد على أهمية تحصين الجبهة الاجتماعية لمواجهة تلك التحديات.

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تواتي: الدعوة إلى دمج الشباب في جهود التنمية
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 16:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

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