Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رباعين: "ضرورة منح الوقت الكافي للحكومة الجديدة قبل إطلاق الأحكام عليها"

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

ميلة - أكد رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين يوم السبت ببلدية فرجيوة بولاية ميلة على "ضرورة منح الوقت الكافي للحكومة الجديدة قبل إطلاق أحكام على اتجاهاتها و برامجها".

وأوضح السيد رباعين في لقاء مع الصحافة قبل عقده بالمكتبة البلدية لذات الجماعة المحلية اجتماعا تنظيميا مغلقا مع مناضلي حزبه لولاية ميلة أنه "لا يمكن الحكم على الحكومة الحالية بالإيجاب أو بالسلب إلا بعد منحها الوقت الكافي الذي يحدد اتجاهاتها من خلال كيفية ومدى تنفيذ برنامجها".

وأضاف المتحدث أنه يتوجب بالمقابل على الحكومة أن "تكسب الثقة مع المحيط والشخصيات السياسية" ومن ذلك "حل القضايا بعمق وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية على غرار تهدئة الوضع مع النقابات الشرعية من خلال الاستماع والتحاور معها لاستعادة الثقة اللازمة في الظرف الحالي".

وأبرز السيد رباعين للصحافة بأن الحكومة الحالية أبانت عن "نية صالحة" من خلال "القيمة المضافة" التي أتت بها والمتمثلة في وجود بعض الشخصيات الأكاديمية فيها مع إبقاء المناصب الحساسة لنفس الأشخاص.

وفي مجال الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعرب رئيس عهد 54 عن رغبة حزبه في المساهمة في مشروع تعديل الدستور لأنه يجب -حسبه- التطرق إلى عدة نقاط جوهرية منها التداول على السلطة و إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة لتلعب دورها كما يجب و الفصل ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذا ممارسة الديمقراطية من خلال "ضمان الحريات المطلقة لا الجزئية".

كما أشار إلى وجود مقترحات لحزبه في هذا الشأن مضيفا أنه على استعداد لطرحها أمام رئيس الجمهورية إذا ما وجت له الدعوة كما هو الحال مع عدة شخصيات سياسية وطنية التقاها الرئيس عبد المجيد تبون.

من جهة أخرى و بشأن السياسة الخارجية في ظل الظروف الراهنة و الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، قال السيد رباعين "إن الجزائر ربما في طريق استعادة مكانتها بين دول العالم".

كلـمات مفتـاحيــة :
رباعين: "ضرورة منح الوقت الكافي للحكومة الجديدة قبل إطلاق الأحكام عليها"
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.15

غويني: الورشات المفتوحة من طر ف الرئيس تبون من شأنها أن تخرج الجزائر من الأزمة

20.02.15

آيت علي براهم: ضرورة إعادة النظر في سياسة منح القروض

20.02.15

آيت علي براهم: الشركة الوطنية للعربات الصناعية ستصبح تابعة لمديرية الصناعات العسكرية

20.02.15

الطبعة ال34 لسباق العدو الريفي " شلدة بولنوار" : سيطرة الفريق العسكري وفريق الحماية…

20.02.15

مبارزة / كأس العالم لسلاح الحسام: الجزائريات يعجزن في بلوغ الأدوار المتقدمة

20.02.15

تيويزي بمنطقة القبائل: أغاني جني الزيتون تراث على وشك الاندثار

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

20.02.11

ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة "القرار بيدك"

20.02.12

المهرجان الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية بباتنة: مسرحية "يمان دزاير" تتوج بأحسن عرض…