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رئاسة الجمهورية : عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية إمعان في نشرالأخبار الكاذبة

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 14:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
رئاسة الجمهورية : عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية إمعان في نشرالأخبار الكاذبة

 الجزائر-شددت رئاسة الجمهورية, يوم السبت, على أن عدم تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط و منصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية, يعد "إمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة, تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى, وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال, التي لم تلتزم ببيانها المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي, والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي, أو المتعلقة بالعلاقات الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية, تستسقى حصرا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية, أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية".

و تؤكد رئاسة الجمهورية على أن "عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا, يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة, تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

آخر تعديل على السبت, 15 شباط/فبراير 2020 16:00
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رئاسة الجمهورية : عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية إمعان في نشرالأخبار الكاذبة
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 14:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

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