Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية بتلمسان

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية بتلمسان

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الجمعة ,من إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان/ن.ع.2, وذلك بفضل استغلال المعلومات ,حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 14 فيفري2020, محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية, حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى  وفي إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة أحبط حرس الحدود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ ن.ع.5، محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ (12903) لترا، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت /ن.ع.4 وتمنراست وعين قزام /ن.ع.6، (71) شخصا وحجزت (06) مركبات و(41) مولد كهربائي و(26) مطرقة ضغط و (05) أجهزة كشف عن المعادن".

اقرأ أيضا:       تدمير 3 مخابئ للجماعات الارهابية و8 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى وتيبازة (وزارة الدفاع)

"في سياق متصل، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تمنراست /ن.ع.6 وتيارت/ن.ع.2 وباتنة/ن.ع.5 من حجز ثلاثة (03) بنادق  صيد وجهاز اتصال (01) عبر الأقمار الصناعية ونظارتي (02) ميدان وكمية من الذخيرة، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني سبعة (07) أشخاص وحجزوا (588) قرص مهلوس و(552) وحدة من المشروبات بكل من إن أميناس، بسكرة و ورقلة /ن.ع.4".

"من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تمكن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ (16) شخصا بكل من مستغانم وعين تيموشنت /ن.ع.2، في حين تم توقيف (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة، الوادي، تلمسان وبشار".

آخر تعديل على السبت, 15 شباط/فبراير 2020 14:11
كلـمات مفتـاحيــة :
إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية بتلمسان
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.15

تبسة: هلاك شخص في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين ببلدية الشريعة

20.02.15

الأزمة الليبية : الحاجيات الانسانية في تزايد مستمر

20.02.15

فرنسا: الإعلان عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد (رسمي)

20.02.15

بطولة العالم للجمباز: انسحاب منتخب الصين بسبب وباء "كورونا"

20.02.15

إعادة بعث اقتصاد وطني برؤية ونهج يجسدان "قطيعة تامة" مع الممارسات السابقة

20.02.15

إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية بتلمسان

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.11

ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة "القرار بيدك"

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار