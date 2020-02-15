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قوجيل: الحكومة تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 11:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
قوجيل: الحكومة تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية

الجزائر-أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل يوم السبت, أن حكومة الوزير الاول عبد العزيز جراد تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية بهدف تحقيق التزامات رئيس الجمهورية.

وقال السيد قوجيل - خلال افتتاح جلسة علنية خصصت لعرض الوزير الأول عبد العزيز جراد لمخطط الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة لمناقشته :" نهنئ الأخ عبد العزيز جراد بتعيينه وزيرا أول وكذا أعضاء الحكومة على توليهم مناصبهم وأتمنى لهم النجاح في المهام التي أسندت إليهم في هذه المرحلة الهامة الدقيقة والمصيرية", مضيفا أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحوز على 54 التزاما "تحمل كلها أهدافا ومغزى".

وذكر السيد قوجيل بأن عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء المجلس يأتي طبقا للمادة 94 من الدستور والقانون العضوي 16/12 والنظام الداخلي لمجلس الأمة.

اقرأ أيضا:     جراد يشرع في عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد شرع اليوم في عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة وذلك عقب المصادقة عليه من قبل أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس.

آخر تعديل على السبت, 15 شباط/فبراير 2020 12:07
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قوجيل: الحكومة تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 11:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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