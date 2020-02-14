اللواء شنقريحة يقرر منح وسام الشجاعة للشهيد البطل بن عدة ابراهيم

الجزائر - أعلن اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، عن قراره منح وسام الشجاعة للشهيد البطل بن عدة ابراهيم، عرفانا وتقديرا لقيادة الجيش الوطني الشعبي للتضحيات التي قدمها الشهيد في سبيل وطنه الجزائر.

وفي كلمة له أمام إطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أعلن اللواء شنقريحة عن قراره منح وسام الشجاعة للشهيد البطل بن عدة ابراهيم "عرفانا وتقديرا لقيادة الجيش الوطني الشعبي للتضحيات التي قدمها الشهيد في سبيل وطنه الجزائر"، حسب ما افاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما نوه بشجاعة ويقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي في التصدي للمحاولة الإرهابية الاخيرة بتيمياوين الحدودية، مؤكدا أن الرد على مثل هذه المحاولات "الجبانة واليائسة" سيكون "قويا وحاسما بقوة السلاح القانون".

للتذكير، كانت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار قد استهدفت يوم الاحد الماضي من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة، حيث تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل، فور كشفها، من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في استشهاد الجندي الحارس.