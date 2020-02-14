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محكمة بئر مراد رايس : إيداع المدير العام لمجمع النهار الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 11:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 109 مرات
محكمة بئر مراد رايس : إيداع المدير العام لمجمع النهار الحبس المؤقت

الجزائر - أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة, ليلة الخميس إلى الجمعة, بإيداع محمد مقدم, المدير العام لمجمع النهار, الحبس المؤقت, حسب ما علمته وأج من مصالح النيابة العامة للجزائر العاصمة.

وأشار ذات المصدر إلى أن محمد مقدم المدعو أنيس رحماني, وجهت إليه تهم الحصول على امتيازات غير مبررة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

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محكمة بئر مراد رايس : إيداع المدير العام لمجمع النهار الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 11:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 109 مرة   شارك

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