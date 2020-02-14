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مخطط عمل الحكومة , "ميثاق من أجل جزائر جديدة"

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 10:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس هو "ميثاق من أجل جزائر جديدة" سيكون "في خدمة أبنائنا".

وأوضح الوزير الأول في تصريح له عقب المصادقة على المخطط بقوله "إن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أمام النواب ليس مخططا للتنمية وإنما بالأحرى نظرة شاملة لبلدنا وميثاقا للجزائر الجديدة".

فمن خلال هذا الميثاق, يضيف السيد جراد, "وضعنا الأسس لمرحلة جديدة لا ينبغي أن تُبنى على مخططات الماضي" وإنما "بعقلانية ونظرة حقيقية وملموسة لجزائر تكون في خدمة أبنائها".

كما أكد في هذا الصدد على ضرورة التوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي سيسمح لبلدنا بأن يحظى بمكانة في عالم يتقدم بشكل مستمر.

وذكر السيد جراد في هذه المناسبة بأن الجزائر تتوفر على الوسائل والموارد التي تسمح لها ببلوغ أهدافها, لاسيما الاقتصادية منها, داعيا "الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج إلى المساهمة في تنمية البلاد".

هذا وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني, مساء اليوم الخميس, بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين.

وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد السيد جراد على التساؤلات التي أثارها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار ثلاثة أيام.

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مخطط عمل الحكومة , "ميثاق من أجل جزائر جديدة"
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 10:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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