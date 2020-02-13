نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة

وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد السيد جراد على التساؤلات التي أثارها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار ثلاثة أيام
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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الجزائر- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, مساء الخميس, بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين, بحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد, وأعضاء الحكومة, وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد السيد جراد على التساؤلات التي أثارها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار ثلاثة أيام