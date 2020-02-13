وزير الطاقة يؤكد على إعادة بعث المشاورات بخصوص مشروع ديزيرتاك -

الوزير الأول يشير إلى احتمالية لجوء الجزائر إلى تمويلات خارجية على المدى الطويل -

نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة -

الجزائر الجديدة لن تتجسد إلا بتشكيل جبهة وطنية صادقة عبر استرجاع ثقة المواطن -

الوزير الاول : اجتماع الحكومة القادم بالولاة سيحدد الاولويات ويضبط اجال تطبيق برنامج الحكومة -

موريتانيا تدعم الدور البناء والايجابي للجزائر في حل الأزمة الليبية -

كأس الجزائر/ الدورين ثمن نهائي و16/ : وداد بوفاريك و جمعية وهران يسقطان الكبار, حامل اللقب يغادر المنافسة -

جراد يكشف عن مقاربة جديدة لمكافحة البطالة وضمان تغطية صحية متساوية -

جراد : الحكومة ستعتمد مقاربة شاملة لضمان تمويل مخططها -

الوزير الأول يجدد موقف الجزائر الثابت تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية -

جراد : اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد الأداة الأنسب لتأسيس عمل الدولة في مساراسترجاع الأموال المنهوبة -

الوزير الأول يؤكد عزم الحكومة على استرجاع ثقة المواطن -

الرئيس تبون يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني -

بشرايا البشير: تشكيل مجموعة برلمانية أوروبية, يندرج في سياق ايجابي جدا وفرص واعدة في انتظارالقضية الصحراوية -

رئيس الجمهورية يستقبل وزيرالخارجية الموريتاني -

السفير الجديد للجزائر يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية -

استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة شرط أساسي لتجسيد مخطط عمل الحكومة -

البطولة الإفريقية لكرة الريشة: الجزائر تتوج باللقب القاري -

التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائرمن بين الملفات التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية -