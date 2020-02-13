الوزير الأول يؤكد عزم الحكومة على "استرجاع ثقة المواطن"

الجزائر- أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الحكومة "عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات".

وقال السيد جراد في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, بشأن استعادة ثقة الشعب في دولته ومؤسساته, أن "الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات ووضع ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام".

اقرا المزيد استرجاع الأموال المنهوبة: اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد الأداة الأنسب لتأسيس عمل الدولة في هذا المسار وأضاف أن هذه الثقة "لن تتأتي إلا بإخلاص النية في توفير حكامة راشدة وإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي ومعالجة الدواعي التي أدت إلى زعزعة هذه الثقة". وشدد الوزير الأول على "وعي" الحكومة بأن إعادة مد جسور الثقة بين المواطنين, "تمر حتما عبر الالتزام الفعلي بالمصارحة والمكاشفة, بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة", موضحا أن "بناء الجزائر الجديدة ومواجهة التحديات وحل الأزمات التي تعرفها البلاد, لن يتم بين ليلة وضحاها بل يحتاج إلى جهد طويل ودراسات وتصورات لكيفية معالجتها".

كما أشار السيد جراد من جهة أخرى, إلى "جسامة المسؤولية المشتركة لصون استقرار البلاد, والتي تقتضي تضامن كافة القوى للانتقال من المواجهة إلى التعاون البناء", مبرزا "قناعة الحكومة الراسخة" في أن "طموحات الشعب تفرض على كل الخيرين من أبناء الوطن أن يوحدوا جهودهم لتمكين البلاد من رفع تحديات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها".