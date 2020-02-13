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الرئيس تبون يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس تبون يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني

 الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج, إسماعيل ولد الشيخ أحمد, الذي نقل له رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه جرى, خلال هذا الاستقبال, "تبادل وجهات النظر حول المزيد من التنسيق والتشاور في القضايا المغاربية, وكذلك توسيع مجالات التعاون الثنائي وخاصة في ميادين التكوين المهني والطاقة والتبادل التجاري وتعزيز النقل البري بإتمام إنجاز الطريق الرابط بين مدينتي زويرات وتندوف".

كما شكر الوزير الموريتاني الجزائر على "استقبالها الدائم للطلبة الموريتانيين في معاهدها وجامعاتها, وبصفة خاصة على قبولها ترحيل الرعايا الموريتانيين من مدينة ووهان الصينية على نفس الرحلة مع الطلبة الجزائريين ورعايا من تونس وليبيا", مؤكدا أن ذلك "ترك أطيب الأثر لدى الشعب الموريتاني الشقيق", مثلما جاء في البيان.

وخلال هذا اللقاء, تلقى الرئيس تبون "دعوة رسمية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لزيارة موريتانيا ورد عليه بدعوة مماثلة لزيارة الجزائر متى سمحت له الظروف بذلك على أن يحدد موعدها بالطرق الدبلوماسية", يضيف المصدر ذاته.

 

 

آخر تعديل على الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 21:00
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الرئيس تبون يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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