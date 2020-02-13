Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يستقبل وزيرالخارجية الموريتاني

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل وزيرالخارجية الموريتاني

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج, اسماعيل ولد الشيخ أحمد, الذي سلمه رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, والوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد.

وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب الاستقبال, ثمن رئيس الدبلوماسية الموريتانية "العلاقة الاستراتيجية" التي تجمع الجزائر وموريتانيا, مضيفا بالقول : "ما توصلت إليه من توجيهات من طرف الرئيس تبون يدل على متانة العلاقة بين البلدين وأهميتها".

كما أبرز عزم الطرفين على تعزيز روابطهما الثنائية, حيث قال بهذا الخصوص: "علاقاتنا الثنائية ممتازة ونريد أن نعطيها دفعا إلى الأمام".

وبعد أن أشار إلى أن الرئيس تبون حمله "جملة من الرسائل" إلى نظيره الموريتاني ووجه له دعوة للقيام بزيارة الى الجزائر, خلص السيد ولد الشيخ إلى القول: "أذهب من هنا بكثير من التفاؤل بخصوص العلاقة المتميزة التي تجمع الجزائر وموريتانيا".

 

آخر تعديل على الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 19:58
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يستقبل وزيرالخارجية الموريتاني
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.13

موريتانيا تدعم الدور "البناء والايجابي" للجزائر في حل الأزمة الليبية

20.02.13

كأس الجزائر/ الدورين ثمن نهائي و16/ : وداد بوفاريك و جمعية وهران يسقطان الكبار, حامل…

20.02.13

جراد يكشف عن "مقاربة جديدة" لمكافحة البطالة وضمان تغطية صحية "متساوية"

20.02.13

جراد : الحكومة ستعتمد مقاربة شاملة لضمان تمويل مخططها

20.02.13

الوزير الأول يجدد موقف الجزائر الثابت تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية

20.02.13

نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.11

الحكومة تسعى ل"عقد جديد" مبني على الانتقال الطاقوي والرقمنة والتنمية البشرية 