السفير الجديد للجزائر يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية

و جرى حفل التسليم بقصر بوكينغام, الاقامة الرسمية للملكة بحضور مساعدين مقربين من السفير.

بعدها, تحادثت الملكة إليزابيث الثانية على انفراد مع السيد عبد الرحمن بن قراح قبل أن ترحب بأعضاء الوفد الجزائري. و عقب تسليم أوراق اعتماده, نظم السفير عبد الرحمن بن قراح بمقر السفارة حفل احتفاء بهذا الحدث لأعضاء السلك الديبلوماسي و الضيوف الممثلين للسلطات البريطانية.

و قبل تعيينه سفيرا للجزائر في المملكة المتحدة, شغل السيد بن قراح منصب مدير عام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية.

كما شغل أيضا منصب سفير الجزائر في السينغال و غامبيا اضافة الى منصب مستشار بسفارة الجزائر في واشنطن و بالممثلية الدائمة بمنظمة الأمم المتحدة.