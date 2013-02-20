أمن وطني : تخرج الدفعتين ال27 ذكور وال11 إناث للملازمين الاوائل

وقد أشرف على مراسم حفل تخرج الدفعتين اللتين تضمان 488 طالب (419 ذكور و69 إناث) وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, رفقة المدير العام للأمن الوطني, أونيسي خليفة, بحضور إطارات سامية من مختلف القطاعات المعنية إلى جانب شخصيات وطنية وممثلين عن المؤسسة العسكرية.

وبعد تفتيش الدفعتين المتخرجتين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة المدير العام للأمن الوطني, ألقى مدير المدرسة العليا للشرطة, مراقب الشرطة علي فراغ, كلمة ذكر فيها بمستوى التكوين "المكثف و الأساسي" الذي تلقاه المتخرجون لمدة 24 شهرا تحت إشراف خبراء وإطارات في مختلف المعارف القانونية والمهنية والتقنية, موازاة مع دورات تطبيقية وزيارات ميدانية و إعلامية بمختلف المصالح التقنية والعملياتية للأمن الوطني, فضلا لما تلقوه من برامج في المجال البدني وتقنيات الفنون القتالية لحثهم على الاستعداد الدائم أثناء أداء واجبهم المهني في الميدان.

كما قدم مدير المدرسة "خالص عرفانه" الى وزارة الدفاع الوطني التي تكفلت بتكوين 130 طالب وطالبة من الدفعتين المتخرجتين تكوينا عسكريا متخصصا عالي مستوى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة "هواري بومدين" بشرشال, ليتعزز بذلك --كما قال-- "الرصيد التكويني من اجل رفع قدرات ومهارات عناصر الأمن الوطني".

وفي ختام كلمته, دعا المتخرجين إلى "الالتزام بالوفاء للوطن وترجمة ما تلقوه من معارف في الميدان من خلال تحقيق سلطة الضمير والقانون وأداء مهامهم بعزيمة وإخلاص والسهر على حماية المواطن وممتلكاته, وذلك في إطار قوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون في خدمة المواطن".يذكر إن هذه المدرسة ساهمت منذ سنة 1969 في تكوين 914 20 ضابط من الأمن الوطني من بينهم 429 من دول شقيقة وصديقة.

وعقب تأدية الدفعتين المتخرجتين اللتين تحملان اسم شهيد الواجب الوطني محافظ الشرطة, حسان شيخاوي, تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين من الدفعتين وتسليم واستلام العلم من المتخرجين إلى الدفعة الموالية على التربص.

كما تم في هذا الحفل تقديم لوحات استعراضية عكست مدى إمكانية الطلبة المتخرجين من أداء مهامهم في كل الظروف باحترافية وتقنية رفيعة, لاسيما في شتى التقنيات القتالية والتصدي لمختلف الاعتداءات المحتملة وحماية الأمن العمومي وأرواح وممتلكات المواطنين.