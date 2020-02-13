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الرئيس تبون يتسلم دعوة للقيام بزيارة رسمية لليونان

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 115 مرات
الرئيس تبون يتسلم دعوة للقيام بزيارة رسمية لليونان

الجزائر-استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, صباح يوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية السيد نيكوس دندياس, وزير خارجية اليونان, الذي يقوم بزيارة للجزائر, حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر ذاته أنه "في مستهل المقابلة, تسلم السيد الرئيس دعوة من الوزير الأول السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس للقيام بزيارة رسمية إلى اليونان, وقد قبلها السيد الرئيس على أن يحدد موعدها لاحقا باتفاق الطرفين".

وأضاف البيان أن المحادثات "شملت استعراض العلاقات الثنائية المتميزة سياسيا, إلا أنها تستدعي في المجال الاقتصادي إعطاءها دفعا قويا لاستغلال قدرات البلدين وإمكاناتهما", مشيرا إلى أنه في هذا الصدد "تم الاتفاق على ضرورة تنشيط أشغال اللجنة المشتركة للتعاون باعتبارها الآلية الفعالة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز التنسيق والتشاور".

كما تم خلال هذه المقابلة "تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة, وخاصة في ليبيا, حيث تطابقت مواقف الجزائر واليونان بشأن رفض التدخلات العسكرية الأجنبية, لتمكين الشعب الليبي الشقيق من استعادة الأمن والسلم في ربوعه عبر حوار سياسي بين مختلف فرقائه, وعلى ضوء اتفاق ندوة برلين المطابقة للشرعية الدولية".

آخر تعديل على الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 19:01
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الرئيس تبون يتسلم دعوة للقيام بزيارة رسمية لليونان
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 115 مرة   شارك

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