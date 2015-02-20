تدمير 3 مخابئ للجماعات الارهابية و8 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى وتيبازة (وزارة الدفاع)

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 12 فيفري 2020 إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى وتيبازة/ن.ع.1, ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية و(08) قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى".
و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بكل من جانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6, ثمانية (08) أشخاص وضبطت شاحنة ومولدين (02) كهربائيين ومطرقة ضغط و 150 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب".
في سياق آخر, "ضبط حراس السواحل بوهران/ن.ع.2, (12) كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني, بكل من تلمسان/ن.ع.2 وباتنة/ن.ع.5, تاجر مخدرات وضبطوا 5,8 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 490 قرص مهلوس".
من جهة أخرى, "أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (3) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) بنادق صيد بكل من باتنة وسطيف/ن.ع.5".