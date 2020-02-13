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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت من المؤسسات "التي يريد لها رئيس الجمهورية مكانة"

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 08:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 64 مرات
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت من المؤسسات &quot;التي يريد لها رئيس الجمهورية مكانة&quot;

الجزائر- أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, يوم الأربعاء بالجزائر أن السلطة أصبحت بعد "النجاح الباهر" في تنظيم الرئاسيات الأخيرة من المؤسسات "التي يريد لها رئيس الجمهورية مكانة ويدعمها بكل الطرق القانونية".

وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي قدم له تقريرا عن سير ونتائج الانتخابات الرئاسية اوضح السيد شرفي في تصريح للصحافة قائلا: "استقبلني الرئيس تبون وسلمته التقرير الذي أعدته السلطة و المتعلق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019", مضيفا أن "القانون لا يفرض أي اجراء من هذا القبيل لكن رئيس الجمهورية أبى إلا أن تكون هذه سنة حميدة في بناء الدولة الجزائرية الجديدة".

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وأكد في نفس الاطار أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت بعد "النجاح الباهر" في تنظيم الرئاسيات الأخيرة من المؤسسات "التي يريد لها رئيس الجمهورية مكانة ويدعمها بكل الطرق القانونية".

وفيما يتعلق بميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية التي بادرت به السلطة لتنظيم الحملة الانتخابية, أوضح السيد شرفي أن هذا الميثاق, الذي أمضي عليه المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الاخيرة "وافق رئيس الجمهورية على أن يكون هذا الميثاق أساس في بناء الديمقراطية ويمرر للأجيال الجديدة خاصة وأنه لعب (الميثاق) دورا كبيرا في تنظيم الحملة الانتخابية", مبرزا أن الرئيس تبون " أمضى عليه  كسجل ذهبي".

من جهة أخرى, كشف السيد شرفي أنه قدم مقترحات لرئيس الجمهورية فيما يخص مشروع تعديل الدستور لاسيما ما تعلق بتنظيم الانتخابات.

آخر تعديل على الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 12:01
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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت من المؤسسات "التي يريد لها رئيس الجمهورية مكانة"
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 08:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 64 مرة   شارك

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