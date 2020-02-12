رئيس الجمهورية يستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -

الجزائر: نسبة اقتصاد الطاقة لدى الأسر تقدر ب 36 بالمئة -

البطولة الإفريقية لكرة الريشة (حسب الفرق رجال): الجزائر تتأهل إلى النهائي -

البطولة الإفريقية للأواسط للتنس: تأهل الجزائرية بكرار للمربع الذهبي -

بريتيش بتروليوم مهتمة بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر -

البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية بميلة: الناحية العسكرية الأولى تحصد 5 ذهبيات -

ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة لتطبيق مخطط عمل الحكومة -

الرئيس تبون يستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي -

اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش غدا الخميس إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست -

بلحيمر: التصدي للأخبار المغلوطة يستوجب تنسيق جهود الجميع سيما التقنيين و رجال القانون -

الإتحاد الأوروبي: السيد اورورك يبرز دور الجزائر في تسوية الأزمة في ليبيا -

تنويه بالتزام رئيس الجمهورية بتعزيز صلاحيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي -

بلادهان: الجزائر فقدت برحيل الرئيس الكيني الأسبق صديقا دأب على توطيد عرى الأخوة بين البلدين -

الدعوة الى عقد ثلاثية تضم الحكومة و منظمة أرباب العمل و النقابات -

قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش : حضور جميع المتهمين ماعدا عثمان طرطاق -

تفكيك شبكة دولية لتهريب السجائر بوهران: حجز أكثر من 600 ألف علبة -

وزارة الصناعة لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين -

ورقلة: استلام مشروع خط السكة الحديدية تقرت-حاسي مسعود نهاية العام الجاري -

الدورة الدولية بالمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تتأهل إلى الدور الثاني -