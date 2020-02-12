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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 20:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات

 

الجزائر-استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عصر اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الذي قدم له تقريرا عن سير ونتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

و أضاف البيان أن رئيس الجمهورية أمضى أثناء هذه المقابلة على السجل الذهبي للبناء الديمقراطي الذي يتضمن نص أخلاقيات الفعل الانتخابي الذي كان المترشح عبد المجيد تبون قد وقعه مع زملائه المترشحين الآخرين عشية انطلاق الحملة الانتخابية  للرئاسيات، ثم عاد ليوقعه اليوم بصفته رئيسا للجمهورية حتى يصبح تقليدا في الحياة السياسية يختتم البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 20:33
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 20:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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