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اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش غدا الخميس إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 17:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
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الجزائر - يقوم اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، يوم غد الخميس بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حسب بيان اصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاربعاء.

و أوضح المصدر ذاته أن اللواء شنقريحة "سيقوم خلال هذه الزيارة بالإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، و يعقد لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية السادسة".

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اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش غدا الخميس إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 17:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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