و أوضح المصدر ذاته أن اللواء شنقريحة "سيقوم خلال هذه الزيارة بالإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، و يعقد لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية السادسة".
اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش غدا الخميس إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست
أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 17:43 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 11 مرات
الأرشيف
الجزائر - يقوم اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، يوم غد الخميس بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حسب بيان اصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاربعاء.
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