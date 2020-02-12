بلحيمر: التصدي للأخبار المغلوطة يستوجب تنسيق جهود الجميع سيما التقنيين و رجال القانون

الجزائر - أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن التصدي للأخبار المغلوطة يستدعي تنسيق جهود الجميع سيما التقنيين و رجال القانون.

و قال الوزير، في تصريح صحفي على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأخبار المغلوطة ظاهرة "تقنية بالدرجة الأولى"، مستدلا في هذا الشأن "باعتماد بعض الاشخاص على تركيب أصوات وصور مزيفة تهدف إلى المساس بالحياة الخاصة للأخرين و يتم نشرها عبر مختلف الوسائط التكنولوجية".

ولفت إلى أن الاخبار المغلوطة تنامت "مع استعمال شبكة الإنترنت"، مبرزا أن معالجة هذه الظاهرة تستوجب "تظافر جهود الجميع خاصة منهم التقنيين و رجال القانون، وذلك من أجل جعل القوانين تواكب هذه المستجدات التقنية".

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وخلص إلى القول بأن معظم الدول تعمل على صياغة قوانين للتصدي للأخبار المغلوطة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى القوانين الجديدة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية.

و كان وزير الاتصال قد كشف امس الثلاثاء عن تنظيم سلسلة من الورشات تهدف إلى مراجعة منظومة الاتصال بمشاركة الخبراء والأكاديميين ومختلف الفاعلين في القطاع، حيث ستكون أول ورشة يوم 20 فبراير الجاري حول المواقع الالكترونية.

وأعلن أيضا عن إعادة النظر في عدد من القوانين، على غرار قانون الاشهار، مشيرا الى أن المجلس الوطني للصحافة سيعوض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سيتولى مهمة اعتماد البطاقة المهنية للصحفي و يراقب عملية توزيع الاشهار ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة.