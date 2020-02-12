الإتحاد الأوروبي: السيد اورورك يبرز دور الجزائر في تسوية الأزمة في ليبيا

الجزائر - اكد سفير الاتحاد الاوروبي في الجزائر، جون أورورك اليوم الاربعاء على دور الجزائر في تسوية الوضع في ليبيا مشيرا الى "الحنكة و الاصرار الذين تعمل بهما الجزائر دبلوماسيا من اجل ايجاد مخرج للازمة" في هذا البلد.

و صرح السيد أورورك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام في الجزائر "اننا نرى الحنكة و الاصرار الذين تعمل بهما الجزائر دبلوماسيا من اجل ايحاد مخرج للازمة الليبية و تفادي التصعيد".

و في معرض تطرقه لموقف الاتحاد الاوروبي من الوضع السائد في ليبيا اكد السيد أورورك ان "الاتحاد الاوروبي يصطف الى جانب موقف الامم المتحدة" التي تعمل من اجل ايجاد حل سلمي و دبلوماسي.

اما عن اجابته على سؤال حول موقف الاتحاد الاوروبي من النزاع في الصحراء الغربية، فقد اشار السفير اورورك الى ان الاتحاد الاوروبي يدعم المسار الاممي و لوائح الامم المتحدة.

و تابع قوله ان "موقف الاتحاد الاوروبي واضح تماما في هذا الموضوع".

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كما اكد في رده على سؤال حول المساعدة التي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يقدمها من اجل اعادة "الاموال و الاملاك المنهوبة و المهربة الى البلدان الاوروبية" قائلا ان ذلك "صعب جدا".

و استطرد السيد اورورك قائلا ان "البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لا سلطة لها على حسابات الاشخاص المشتبه بهم"، مذكرا بان تونس قد بادرت غداة ثورة 2011 الى نفس المسعى لكن -كما قال- "بدون اي نتيجة".

كما اكد ان الاملاك المنهوبة الموجودة في بلدان الاتحاد الاوروبي "يمكن ان تعزى الى صفقات مشبوهة".

في ذات السياق اشار الرئيس المساعد لبعثة الاتحاد الاوروبي ستيفان مشاطي انه في حالة وجود ادلة حول وجود مثل هذه الاملاك و الاموال فان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي "ستكون تحت تصرف البلدان المتظلمة".

و اضاف السيد ميشاتي ان مثل هذه المساعي "ستكون طويلة و تأخذ وقتا كبيرا".

و في رده على سؤال يتعلق باتفاق الشراكة بين الجزائر واوروبا الذي -كما قيل- يبقى "لصالح الاتحاد الاوروبي"، اكد السيد اورورك ان هناك امكانية لمراجعة هذا الاتفاق شريطة ان تعرب الجزائر عن رغبتها في ذلك.

في هذا السياق اكد ذات الدبلوماسي ان الجزائر التي تعد ثالث ممون لأوروبا من الغاز، هي "شريك موثوق بالنسبة للاتحاد الاوروبي".

وكان السيد اورورك قد تطرق قبل ذلك الى العلاقات التي اكملت سنواتها الاربعين بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر موضحا ان كل تلك المرحلة قد تميزت ب"بكثير من المبادلات المثمرة والاحترام المتبادل و التفاهم و الشراكة حيث انه رغم بعض الخلافات الا اننا نشجع بقوة مواصلة جهودنا في تعزيز هذه العلاقات الثنائية".

و خلص في الاخير الى التأكيد "اننا اجتهدنا خلال كل هذه السنوات في اقامة علاقات متينة مع الجزائر و تطويرها و تحويلها و تحديثها من اجل خير و رفاه شعوب كلا الجانبين".