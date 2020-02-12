بلادهان: الجزائر فقدت برحيل الرئيس الكيني الأسبق صديقا دأب على توطيد عرى الأخوة بين البلدين

الجزائر - أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان، يوم الأربعاء، باسم الحكومة الجزائرية، أن الجزائر فقدت بوفاة الرئيس الكيني الأسبق، دانيال أراب موي، "صديقا دأب على توطيد عرى الأخوة" القائمة بين البلدين.

و جاء في سجل التعازي الذي وقعه السيد بلادهان بسفارة كينيا بالجزائر: "تلقيت ببالغ الحزن و الأسى، نبأ وفاة السيد دانيال أراب موي، الرئيس الأسبق لجمهورية كينيا الشقيقة، يوم 04 فيفري 2020 بعد حياة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة المصالح العليا لشعب كينيا الشقيق".

و أضاف "أمام هذه الفاجعة الأليمة، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم، باسم الحكومة الجزائرية و أصالة عن نفسي، بأحر التعازي القلبية و اصدق عبارات المواساة و التآزر".

و استرسل في ذات الصدد "أشاطر عائلة الفقيد و كافة ذويه و محبيه المكلومين حزنهم، آملا أن يجدوا في هذا العزاء الأخوي الصادق ما يقوي صبرهم و يزيدهم قوة و ثباتا لتجاوز هذا المصاب الجلل".

كما أردف أيضا ''و إذ أنحني أمام روح الفقيد، أود أن أؤكد أن الجزائر تودع صديقا دأب على توطيد عرى الأخوة و التضامن و التعاون القائمة بين الجزائر و كينيا و كذا إيمانه الراسخ و دعمه لتحرر الشعوب الإفريقية و الدفاع عن قضاياها".

و خلص السيد بلادهان إلى التأكيد على أنه و"بهذه المناسبة الأليمة، تجدد الجزائر تضامنها مع كينيا، معربة عن قناعتها بأن الشعب الكيني سيتجاوز محنة فقدان أحد أبنائه البررة، كما هو عهدنا به في الشدائد و الملمات، بكثير من الصبر و اليقين و الشجاعة".