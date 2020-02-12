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المجاهد طاهر بلقاضي في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله المجاهد طاهر بلقاضي عن عمر ناهز 90 سنة، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة المجاهدين.

الفقيد من مواليد 24 يوليو 1930 بتلمسان، ويعد مناضلا من الرعيل الأول، حيث التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني بداية من سنة 1955 كعضو دائم، ليصبح بعدها عضو مجلس الثورة بالمنطقة الثامنة للولاية التاريخية الخامسة.

ويعتبر المرحوم واحدا من الأبطال الرموز الذين يشهد لهم التاريخ بتضحياتهم ونضالاتهم في سبيل استقلال الجزائر.

وأمام هذا المصاب الجلل، أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، إلى كافة أفراد عائلته ورفاقه في الجهاد، عن "تعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة بفقدان رجل من طينة الرجال الأوفياء المخلصين للأمة والوطن، كرس حياته مناضلا ومجاهدا في سبيل التحرير الوطني وبناء الجزائر المستقلة وتشييد صرحها، نذر حياته خدمة للوطن".

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المجاهد طاهر بلقاضي في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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