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تأجيل محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل للحملة الانتخابية الى 26 فبراير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 13:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
تأجيل محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل للحملة الانتخابية الى 26 فبراير

الجزائر - قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لأبريل 2019 الى تاريخ 26 فبراير الجاري.

وتأتي هذه المحاكمة الثانية في القضيتين, إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي ضده وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وكذا إدانة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا.

كما تمت إدانة الوزير السابق يوسفي يوسف بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزير السابق بدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب 05 سنوات حبسا نافذا وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز ب 07 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.

وتمت أيضا إدانة رجال الأعمال حسان عرباوي ب 06 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة ومحمد بعيري ب 03 سنوات حبسا نافذا وإدانة نجل الوزير الاول الاسبق, سلال فارس, ب 03 سنوات حبسا نافذا.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:32
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تأجيل محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل للحملة الانتخابية الى 26 فبراير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 13:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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