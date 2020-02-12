Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس قضاء العاصمة: انطلاق المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
مجلس قضاء العاصمة: انطلاق المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية

الجزائر - انطلقت اليوم الأربعاء بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة محاكمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ومن معه في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لأبريل 2019.

وقد اضطر قاضي الحكم في بداية المحاكمة، اثر دخول المتهمين، الى رفع الجلسة من أجل تنظيم القاعة التي اكتظت بالمواطنين وعائلات المتهمين والمحامين، كما طلب القاضي من هيئة الدفاع تقليص عدد أعضائها.

وتأتي هذه المحاكمة إثر الاستئناف الذي رفعته نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا و02 مليون دج غرامة مالية نافذة مع إصدار ضده أمرا بالقبض دولي وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبس نافذ و02 مليون دج غرامة مالية نافذة, مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية, وكذا إدانة الوزير الأول الأسبق سلال عبد المالك ومعاقبته ب 12 سنة حبس نافذ و(01) مليون دج غرامة مالية نافذة.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 13:41
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس قضاء العاصمة: انطلاق المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.12

تفكيك شبكة دولية لتهريب السجائر بوهران: حجز أكثر من 600 ألف علبة

20.02.12

الجزائر: انقطاع في التزويد بالكهرباء يومي الجمعة والسبت بالرويبة

20.02.12

وزارة الصناعة "لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين"

20.02.12

تقدم "استراتيجي" للجيش السوري في الشمال في ظل احتدام التوتر في محافظة إدلب

20.02.12

تأجيل محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل للحملة الانتخابية الى 26 فبراير

20.02.12

أدرار: تصنيف التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر جريمة ضد الإنسانية

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري