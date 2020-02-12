نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى "اعتماد الحوار والتشاور" في كل القضايا التي تهم المواطن

وخلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة , شددت النائب صليحة مخراف على ضرورة " اهتمام الحكومة بتعزيز أسلوب الحوار والتشاور " في كافة القضايا والمشاريع التي تهم الحياة اليومية للمواطن.
وفي هذا الاطار دعا النائب عبد القادر عبد العالي الى ضرورة العمل على " إعادة الثقة للمواطن عن طريق الحوار بخطاب واقعي صريح ", كما رافع النائب عجيسة يوسف لضرورة إيلاء الحكومة " أهمية للتكفل باحتجاجات بعض القطاعات " واعتماد " أسلوب الحوار الصريح في حل مشاكل " هذه القطاعات.
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وفي نفس السياق أوضحت النائبة عياد رتيبة أهمية " انتهاج أسلوب الحوار والابتعاد عن الاقصاء " في تجسيد كافة المشاريع ذات الصالح العام.
ودعا النائب بلعباس بلعباس اعتماد " العدل في توزيع الثروة " فيما طالب زميله النائب عبد القادر عبد اللاوي الى ضرورة " تجنيد كافة طاقات البلاد " لتحقيق الأهداف المنتظرة من مخطط عمل الحكومة.
للإشارة سيواصل نواب المجلس مواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول اليوم إلى غاية يوم غد الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
ستكون جلسة الخميس القادم مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.