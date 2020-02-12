فلاحة: صدور قرار إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة في الجريدة الرسمية -

الجزائر: احياء ذكرى اطلاق سراح الزعيم نيلسون مانديلا -

نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى اعتماد الحوار والتشاور في كل القضايا التي تهم المواطن -

المهرجان الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية بباتنة: مسرحية يمان دزاير تتوج بأحسن عرض متكامل -

الرابطة الأولى المحترفة/اتحاد الجزائر: مجمع سيربور يعطي موافقته على شراء أسهم النادي العاصمي -

صناعة: فرحات أيت علي يدعو الى مراجعة قوانين الاستثمار -

مهنيون يدعون وزارة الثقافة لاسترجاع قاعات السينما -

التجمع الوطني العسكري الأول لألعاب القوى داخل القاعة: تتويج الناحية العسكرية الأولى باللقب -

نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون لتعزيز آليات الشفافية ومواصلة مكافحة الفساد -

المجلس الشعبي الوطني: النواب يدعون إلى إصلاح النظام البنكي والجبائي و تفعيل الرقمنة -

ميناء وهران: منع إدخال 11 طن من الأجهزة الالكترومنزلية قادمة من الصين -

مولودية الجزائر: سأغادر الفريق في حال عدم إنهاء الموسم مع ثلاثي الطليعة -

العاب الأندية العربية للسيدات لكرة الطائرة: المجمع البترولي يتأهل للدور النهائي -

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور -

البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0) -

طبعة جديدة لعملية كتاب بدلا من تذكرة في مارس المقبل بالجزائر العاصمة -

الرئيس عباس يؤكد مجددا أمام مجلس الأمن رفض الفلسطينيين ل صفقة القرن -

انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي والتاريخي في طبعته ال20 بقصر الثقافة مفدي زكريا -

عرقاب: الجزائر بصدد تقييم مخزونها غير التقليدي -