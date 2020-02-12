Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى "اعتماد الحوار والتشاور" في كل القضايا التي تهم المواطن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 10:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى &quot;اعتماد الحوار والتشاور&quot; في كل القضايا التي تهم المواطن

الجزائر - دعا نواب المجلس الشعبي الوطني ,مساء يوم الثلاثاء, الى ضرورة " اعتماد الحوار والتشاور " في كافة القضايا والمشاريع التي تهم الحياة اليومية للمواطن.

وخلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة , شددت النائب صليحة مخراف على ضرورة " اهتمام الحكومة بتعزيز أسلوب الحوار والتشاور " في كافة القضايا والمشاريع التي تهم الحياة اليومية للمواطن.

وفي هذا الاطار دعا النائب عبد القادر عبد العالي الى ضرورة العمل على " إعادة الثقة للمواطن عن طريق الحوار بخطاب واقعي صريح ", كما رافع النائب عجيسة يوسف لضرورة إيلاء الحكومة " أهمية للتكفل باحتجاجات بعض القطاعات " واعتماد " أسلوب الحوار الصريح في حل مشاكل " هذه القطاعات.

اقرأ أيضا:     ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة "القرار بيدك"

وفي نفس السياق أوضحت النائبة عياد رتيبة أهمية " انتهاج أسلوب الحوار والابتعاد عن الاقصاء " في تجسيد كافة المشاريع ذات الصالح العام.

ودعا النائب بلعباس بلعباس اعتماد " العدل في توزيع الثروة " فيما طالب زميله النائب عبد القادر عبد اللاوي الى ضرورة " تجنيد كافة طاقات البلاد " لتحقيق الأهداف المنتظرة من مخطط عمل الحكومة.

للإشارة سيواصل نواب المجلس مواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول اليوم إلى غاية يوم غد الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.

ستكون جلسة الخميس القادم مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 11:42
كلـمات مفتـاحيــة :
نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى "اعتماد الحوار والتشاور" في كل القضايا التي تهم المواطن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 10:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.12

فلاحة: صدور قرار إنشاء وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة في الجريدة الرسمية

20.02.12

الجزائر: احياء ذكرى اطلاق سراح الزعيم نيلسون مانديلا

20.02.12

نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى "اعتماد الحوار والتشاور" في كل القضايا التي تهم…

20.02.12

المهرجان الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية بباتنة: مسرحية "يمان دزاير" تتوج بأحسن عرض…

20.02.12

الرابطة الأولى المحترفة/اتحاد الجزائر: مجمع سيربور يعطي موافقته على شراء أسهم النادي…

20.02.12

صناعة: فرحات أيت علي يدعو الى مراجعة قوانين الاستثمار

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة