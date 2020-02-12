نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون لتعزيز "آليات الشفافية ومواصلة مكافحة الفساد "

الجزائر -دعا نواب المجلس الشعبي الوطني مساء يوم الثلاثاء , الحكومة , الى ضرورة تعزيز أليات ضمان الشفافية ومواصلة مكافحة الفساد".

وفي هذا الاطار اوضح النائب قادة وافي أن مخطط عمل الحكومة يكتسي " أهمية مستعجلة لمعالجة الاختلالات الحالية " غير أنه يجب " تعزيزه بآليات تضمن الشفافية في كافة المجالات لبناء مجتمع قوي يحتكم الى القانون وحده " كما شدد على ضرورة " احداث تغيير جذري يمس كافة مناطق البلاد".

وبعد ان أشار النائب نزيه بن رمضان أن هذا المخطط " يحمل نوايا طيبة " شدد على ضرورة " مكافحة البيروقراطية وتعزيز استقلالية العدالة ومراقبة سير الشأن العام " كما طالب بضرورة الإسراع في " تحسين القدرة الشرائية وترقية المنظومة الصحية".

بدوره أكد النائب أحمد صدوق على ضرورة " مواصلة مكافحة الفساد والتزوير " والالتزام ب" الشفافية والصدق " بهدف القضاء على " الاختلالات السابقة " مع ضرورة " إعطاء أولوية " للإصلاح السياسي من خلال "تعديل دستور بالتوافق" مع كافة القوى السياسية ثم " مراجعة القوانين الأساسية " للبلاد .

وبعد ان وصف النائب " نصر الدين حمدادوش هذا المخطط ب" الجيد " شدد على ضرورة " مواصلة مكافحة الفساد بإخلاص " و"تغيير الذهنيات والأساليب وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة "

وفي نفس الاطار دعت النائب جميلة بلحبيب الى ضرورة " جعل القانون سلطان" في كافة القطاعات " مشيرة الى ضرورة " تقوية دور الدولة في كافة القطاعات " للحفاظ على الطابع الاجتماعي لها .

من جهته وصف النائب أحمد شعلال مخطط عمل الحكومة ب" الطموح والشامل " والذي يهدف –كما قال –الى " تغيير نظام الحكم " بهدف بناء جزائر جديدة " تستجيب لتطلعات كافة فئات الشعب".

وطالب النائب اميرة سليم بضرورة اسراع الحكومة في وضع " منظومة تشريعية مستقرة " والعمل على " استقطاب الكفاءات " من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج خاصة أصحاب المشاريع الاقتصادية " الهامة " وفي نفس السياق دعا النائب محمد أحمد حريسي الى ضرورة وضع " اليات للتكفل بالجزائريين المهاجرين بطريقة غير شرعية ببعض البلدان الأوربية كإسبانيا".

كما شدد النائب عمر محساس على ضرورة " توظيف الحكومة " لكافة الوكالات الصحية والصناديق الخاصة لمكافحة مختلف الأمراض وفي مقدمتها حسبه -" داء السرطان".

وبهذه المناسبة أشاد العديد من النواب بمسعى الحوار الذي يجريه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع الأحزاب والشخصيات الوطنية حول الوضع الحالي للبلاد.

للإشارة سيواصل نواب المجلس مواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول في وقت سابق في جلسة ليلية , وستتواصل المناقشة إلى غاية يوم غد الأربعاء لفسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.