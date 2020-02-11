ميناء وهران: منع إدخال 11 طن من الأجهزة الالكترومنزلية قادمة من الصين -

مولودية الجزائر: سأغادر الفريق في حال عدم إنهاء الموسم مع ثلاثي الطليعة -

العاب الأندية العربية للسيدات لكرة الطائرة: المجمع البترولي يتأهل للدور النهائي -

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور -

البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0) -

طبعة جديدة لعملية كتاب بدلا من تذكرة في مارس المقبل بالجزائر العاصمة -

الرئيس عباس يؤكد مجددا أمام مجلس الأمن رفض الفلسطينيين ل صفقة القرن -

انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي والتاريخي في طبعته ال20 بقصر الثقافة مفدي زكريا -

عرقاب: الجزائر بصدد تقييم مخزونها غير التقليدي -

تنصيب السيدة فطومة أقاسم رئيسة مديرة عامة لمجمع صيدال -

المتحف المركزي للجيش ينظم ندوة تاريخية إحياءا للذكرى 60 للتفجيرات النووية الفرنسية -

الصالون الدولي الـ 14 للصيدلة من 19 إلى 22 فبراير في قصر المعارض بالعاصمة -

مخطط عمل الحكومة طموح ومتكامل لكنه يفتقر إلى آليات المراقبة -

المجلس الأعلى للغة العربية: إعداد برنامج لتوظيف اللغة العربية في الترويج للسياحة -

فيروس كورونا: إعداد مخطط استعجالي جديد للتصدي لأي خطر قد يحدث بالجزائر -

العالم يحيي الذكرى الثلاثين لإطلاق سراح مانديلا ايقونة النضال في العالم المعاصر -

نحو إبرام اتفاقية تبادل بين المركز الجامعي لعين تموشنت وإحدى جامعات زيمبابوي -

إعادة فتح ملعب 5 جويلية بمناسبة اللقاء المحلي بين شباب بلوزداد ونصر حسين داي -

العاصمة: توقيف 69 شخصا وحجز أزيد من 1750 قرص مهلوس -