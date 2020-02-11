وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه تم خلال هذا اللقاء، "تبادل وجهات النظر حول الوضع العام، وعملية مراجعة الدستور لتحصين البلاد من الحكم الفردي، وبناء مؤسسات ديمقراطية تحكمها الأخلاق، وتستطيع النهوض بمهامها، بما يعيد للدولة هيبتها في كنف التضامن وتعزيز اللحمة الوطنية واحترام ثوابت الأمة وقيمها".
الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور
أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:40 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 13 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية بقيادة رئيسه عبد الله جاب الله، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور.