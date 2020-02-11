Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية بقيادة رئيسه عبد الله جاب الله، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه تم خلال هذا اللقاء، "تبادل وجهات النظر حول الوضع العام، وعملية مراجعة الدستور لتحصين البلاد من الحكم الفردي، وبناء مؤسسات ديمقراطية تحكمها الأخلاق، وتستطيع النهوض بمهامها، بما يعيد للدولة هيبتها في كنف التضامن وتعزيز اللحمة الوطنية واحترام ثوابت الأمة وقيمها".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.11

الأمن الوطني يشارك في الصالون الدولي لأمن الإفراد وسلامة المنشآت بشمال افريقيا 

20.02.11

ميناء وهران: منع إدخال 11 طن من الأجهزة الالكترومنزلية قادمة من الصين

20.02.11

مولودية الجزائر: "سأغادر الفريق في حال عدم إنهاء الموسم مع ثلاثي الطليعة"

20.02.11

العاب الأندية العربية للسيدات لكرة الطائرة: المجمع البترولي  يتأهل للدور النهائي

20.02.11

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

20.02.11

البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0)

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري

20.02.10

تجارة خارجية: إعادة التوازن لميزان المدفوعات

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة