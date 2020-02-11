الأمن الوطني يشارك في الصالون الدولي لأمن الإفراد وسلامة المنشآت بشمال افريقيا 

وأوضح بيان من المديرية العامة للأمن الوطني ان الجناح الذي خصص لمصالح مديرية الشرطة القضائية ومديرية الأمن العمومي في فعاليات هذه الطبعة التي ستدوم ثلاثة أيام عرف توافدا كبيرا للزوار الذين تلقوا شروحات وافية من قبل اطارات الأمن الوطني حول مهام مصالح الشرطة في السهر على أمن المواطن وسلامة الممتلكات.

كما اطلع الزوار في هذه الطبعة على مستوى العصرنة وحداثة المعدات المتطورة والوسائل التي تستعملها مصالح الشرطة في أداء مهامها في الميدان، في مجال الشرطة العلمية والتصدي لكل أشكال الجريمة وكذا في مجال الأمن العمومي والحد من حوادث المرور والمحافظة على البيئة وهو ما عكسته أيضا التشكيلة البشرية من التقنيين والخبراء الحاضرين في التظاهرة، لتقديم كافة الشروح للزائرين يؤكد البيان ذاته.