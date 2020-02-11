Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنظيم سلسلة من الورشات لمراجعة منظومة الاتصال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 15:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
تنظيم سلسلة من الورشات لمراجعة منظومة الاتصال أرشيف

الجزائر - كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنظيم سلسلة من الورشات تهدف إلى مراجعة منظومة الاتصال بمشاركة الخبراء والأكاديميين ومختلف الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن أول ورشة ستكون يوم 20 فبراير الجاري حول المواقع الالكترونية.

و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، أن "الورشة الأولى ستحتضنها المدرسة العليا للصحافة يوم 20 فبراير الجاري بمشاركة الخبراء والأكاديميين والفاعلين في القطاع لمناقشة مضمون مشروع قانون متعلق بالمواقع الإلكترونية قبل عرضه على المصادقة من قبل الجهات المختصة".

إقرأ أيضا : وزير الاتصال يشدد على أهمية الإعلام في مواجهة من تتعارض مصالحهم مع مصالح الوطن

وأوضح في سياق متصل أنه سيتم "إعادة النظر في عدد من القوانين، على غرار قانون الإشهار"، مشيرا إلى أن "المجلس الوطني للصحافة سيعوض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سيتولى مهمة اعتماد البطاقة المهنية للصحفي و يراقب عملية توزيع الإشهار ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة".

وشدد وزير الاتصال بالمناسبة على "أهمية انتهاج حوار جاد يجمع المهنيين والخبراء والأكاديميين وكذا نقابة الصحفيين و جميع المتدخلين في قطاع الاتصال"، مشيرا إلى أن قطاعه "يتبنى مقاربة جامعة لا تقصي أي طرف وهذا بعيدا عن أية تصفية حسابات".

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 17:09
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

تنظيم سلسلة من الورشات لمراجعة منظومة الاتصال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 15:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.11

نحو إبرام اتفاقية تبادل بين المركز الجامعي لعين تموشنت وإحدى جامعات زيمبابوي

20.02.11

تنظيم سلسلة من الورشات لمراجعة منظومة الاتصال

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

20.02.11

بوقادوم يجدد التأكيد على أن الشعب الليبي هو "المخول الوحيد لاختيار من يمثله"

20.02.11

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

20.02.11

الحكومة تسعى ل"عقد جديد" مبني على الانتقال الطاقوي والرقمنة والتنمية البشرية 

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري

20.02.10

تجارة خارجية: إعادة التوازن لميزان المدفوعات

20.02.10

تكريم يوسف وغليسي بقسنطينة