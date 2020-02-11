دورة تكوينية للصحافيين حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون

الجزائر - نظمت وزارة العدل، يومي الاثنين والثلاثاء، بالتعاون مع برنامج قطاع العدالة بالجزائر، برنامجا تكوينيا خاصا بالصحفيين المتخصصين في القضايا القانونية والقضائية حول موضوع المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون.

واختار الأستاذ والدكتور في القانون، أحسن بوصبيعة، الذي تكفل بهذا البرنامج التكويني، موضوع النظام القضائي الجزائري، تنظيمه والتعريف بالفاعلين فيه والإجراءات المعمول بها أمام مختلف الجهات القضائية.

كما تطرق بأسلوب مبسط الى مسألة الطعون في الأحكام القضائية وكيفية التمييز بين مختلف القرارات التي تصدر من العدالة إضافة إلى المصطلحات المستعملة في المجال الجزائي.

وبالإضافة إلى مسألة الامتياز القضائي شملت المرحلة الأولى من هذا البرنامج التكويني شروحات حول دور النيابة العامة ومهام المحاكم، المجالس القضائية و المحكمة العليا.

وتشمل المرحلة الثانية من الدورة التكوينية التي ستنظم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين موضوعي الخصومة الجزائية وجرائم الصحافة لتعريف أهل المهنة بالأفعال التي يجرمها القانون.