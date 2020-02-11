أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار -

بوقادوم يجدد التأكيد على أن الشعب الليبي هو المخول الوحيد لاختيار من يمثله -

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور -

شنين :العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم علينا جميعا العمل في ظل الانسجام والتكامل -

الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها -

الجزائر تشارك في الدورة ال13 للجنة الحكومية الدولية لليونيسكو -

جراد : أحد أهم تحديات الحكومة هو إخراج البلاد من مرحلة حرجة إلى عهد جديد -

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء أحكام جبائية مجحفة -

الوضع المالي للجزائر صعب لكن الحكومة قادرة على التغلب عليه -

الحكومة تعتزم المساهمة في بناء جزائر جديدة من خلال عقد يشمل كل جوانب الحكامة -

ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة القرار بيدك -

شنين يؤكد أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الأولويات التي يطالب بها الشعب -

جراد يشرع في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني -

وفاة شاعر التراث الشعبي الوهراني مكي نونة -

الإفراج عن لويزة حنون من المؤسسة العقابية -

المؤتمر الطبي الدولي حول جراحة الأذن وقاع الجمجمة: نحو 1000 مشارك منتظر بالوادي -

القمة الـ 33 للاتحاد الإفريقي : تأكيد على الالتزام بالعمل من أجل وضع حد للنزاعات في إفريقيا -

التعليم العالي بالعاصمة: هياكل بيداغوجية جديدة قبل الدخول الجامعي المقبل -

رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد إسرائيل لمنعها تصدير المنتجات الفلسطينية -