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أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

الجزائر - أكدت مصالح أمن ولاية الجزائر في بيان توضيحي اليوم الثلاثاء أن كل ما جاء في محتوى مقطع الفيديو المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز ديك مواطن من طرف قوات الشرطة بالأبيار بسبب الإزعاج الذي يحدثه للجيران "لا أساس له من الصحة".

وجاء في البيان أنه "توضيحا حول مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي الذي جاء فيه أن قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الأبيار الثالث التابع لأمن ولاية الجزائر، قد تدخلت وقامت بحجز ديك مواطن بسبب الإزعاج الذي يحدثه للجيران. وعليه، توضّح خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أن الموضوع يعود إلى سنوات مضت، أي إلى شهر مارس من سنة 2017، حيث تم تقديم بلاغ إلى مصالح الأمن الحضري الثالث بالأبيار من قبل أحد الجيران، مفاده قيام جاره بتربية ديك بمنزله، وأن هذا الأخير يحدث ضجة وإزعاج كبيرين". 

ولهذا يؤكد ذات البيان "كل ما جاء في محتوى مقطع الفيديو من مزايدات لا أساس له من الصحة، بحيث أن مصالح الأمن لم تدخل أبدا منزل المشتكى منه أو حجز الطير محل الموضوع، وبعد التحري تبين أن أحد جيران صاحب الطير هو من قام بتسجيل مقطع الفيديو ونشره، وأن تصريحاته لم تتسم أبدا بالصحة،  ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة في هذا الشأن".

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أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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