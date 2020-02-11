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بوقادوم يجدد التأكيد على أن الشعب الليبي هو "المخول الوحيد لاختيار من يمثله"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
بوقادوم يجدد التأكيد على أن الشعب الليبي هو &quot;المخول الوحيد لاختيار من يمثله&quot;

الجزائر - جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن الشعب الليبي هو "المخول الوحيد لاختيار من يمثله"، نافيا تسجيل "أي انزعاج" للحكومة الشرعية في ليبيا من لقائه الأخير بالمشير خليفة حفتر.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، إن "الامور سارت كما ينبغي خلال زيارتي الأخيرة إلى ليبيا ولم يكن هناك أي مشكل. نحن لا نفرق بين أي طرف من الليبيين والشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله".

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ونفى السيد بوقادوم تسجيل "أي انزعاج" للحكومة الشرعية في ليبيا من لقائه مؤخرا بالمشير خليفة حفتر، مضيفا بالقول أنه التقى بوزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، و "لم تطرح هذه المسألة".

وأوضح في ذات السياق أن "موقف الجزائر واضح تجاه الأشقاء في ليبيا وليس فقط في طرابلس وبنغازي وذلك بوجود العديد من ممثلي الشعب الليبي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 16:20
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بوقادوم يجدد التأكيد على أن الشعب الليبي هو "المخول الوحيد لاختيار من يمثله"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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