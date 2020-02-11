Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 14:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا عن جبهة المستقبل برئاسة رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد، في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه "أثناء هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المشاورات الجارية مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومشروع مراجعة الدستور لإرساء أسس الدولة العصرية في جو من التوافق الوطني، استمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات رئيس جبهة المستقبل حول كيفية المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، في ظل احترام الممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان وحرياته".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 14:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار

20.02.11

بوقادوم يجدد التأكيد على أن الشعب الليبي هو "المخول الوحيد لاختيار من يمثله"

20.02.11

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

20.02.11

الحكومة تسعى ل"عقد جديد" مبني على الانتقال الطاقوي والرقمنة والتنمية البشرية 

20.02.11

شنين :العهد الجديد للجزائر الجديدة "يحتم علينا جميعا العمل في ظل الانسجام والتكامل"

20.02.11

الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري

20.02.10

تحسين الوصول للسكن, الماء والطاقة والنقل

20.02.10

تجارة خارجية: إعادة التوازن لميزان المدفوعات