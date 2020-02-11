وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه "أثناء هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المشاورات الجارية مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومشروع مراجعة الدستور لإرساء أسس الدولة العصرية في جو من التوافق الوطني، استمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات رئيس جبهة المستقبل حول كيفية المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، في ظل احترام الممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان وحرياته".
الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور
أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 14:53 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 34 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا عن جبهة المستقبل برئاسة رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد، في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور.
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