شنين :العهد الجديد للجزائر الجديدة "يحتم علينا جميعا العمل في ظل الانسجام والتكامل"

وقال السيد شنين في كلمة له بمناسبة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة, أن "العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم علينا جميعا أن نعمل في ظل الانسجام والتكامل والتعاون والتشاور وعدم تجاوز حقائق الواقع والخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الإيجابي معها وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار المؤسساتي".

ودعا الجميع الى "التخلي تماما عن الممارسات القديمة البالية التي عرقلت الجهود وثبطت العزائم وعطلت كل مبادرات التنمية الحقيقية والتطور الجاد".

وفي هذا السياق, أكد السيد شنين أن "هذا العهد هو عهد المكاشفة والشفافية في التسيير وفي التوزيع والقيام بالشأن العام ومصارحة الشعب بالحقائق والمقدرات والإمكانيات المتوفرة بعيدا عن الشعبوية الزائفة", مبرزا ضرورة الاستثمار في الانسان باعتباره "الركيزة الأساسية في البناء المتماسك والدائم", حتى يتسنى --كما قال-- "للجمهورية الجديدة أن تعبئ كل الطاقات وتحشد كل القدرات من أجل نهضة حقيقية".

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